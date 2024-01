Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, il dolce abbraccio con la figlia

Valentino Rossi il 14 gennaio ha preso parte alla 100 Km dei Campioni, una gara di motociclismo che si tiene ogni anno nel Ranch realizzato dal campione sulle colline nei pressi della sua Tavullia e che vede protagonisti campioni di motociclismo e piloti della MotoGP. Ad assistere alla sua vittoria nella nona edizione della kermesse, alla quale Valentino Rossi ha partecipato in coppia con il fratello Luca Marini, c’erano anche la compagna Francesca Sofia Novello e la loro figlia Giulietta, nata a marzo del 2022. La modella ha condiviso su Instagram alcuni scatti dell'evento, tra i quali due tenere immagini di un abbraccio con Valentino Rossi e la loro primogenita: "La 100 Km dei Campioni, che weekend!", ha scritto Francesca Sofia Novello, aggiungendo un cuore a corredo degli scatti.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, l'amore per la figlia

"Grazie di avermi reso la tua mamma. Non c'è bene e gioia più grande di te. Come ho fatto senza di te fino adesso?", aveva scritto in passato alla figlia Francesca Sofia Novello. Ad aprile Valentino Rossi aveva parlato della paternità in un'intervista: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile, ma Giulietta è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo". "Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello. A me e Francesca Sofia piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli", aveva raccontato il campione.