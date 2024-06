Elon Musk è diventato papà per la 12esima volta. L'imprenditore, di quasi 53 anni, ha accolto il terzo figlio con la compagna attuale Shivon Zilis, di 38 anni.

La notizia, anticipata da Page Six, è stata confermata dallo stesso Elon Musk, che al magazine ha dichiarato: "Rilasciare un comunicato stampa sarebbe stato bizzarro. Non ho avuto un figlio segretamente, i nostri amici e la nostra famiglia lo sapevano".

Tutti i figli di Elon Musk

Elon Musk ha avuto sei figli dalla prima moglie Justine Wilson, scrittrice canadese, conosciuta quando erano entrambi studenti alla Queen's University.

Elon Musk e Justine Wilson sono genitori dei gemelli Griffin e Vivian (2004) e dei gemelli Kai, Saxon e Damian (2006). Nel 2002 la coppia aveva accolto anche il primogenito Nevada, tragicamente scomparso a sole 10 settimane di vita, a causa della Sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). Elon Musk ha poi avuto tre figli con l'ex compagna Grimes, cantante il cui vero nome è Claire Elise Boucher. Nel 2020 la coppia ha accolto il figlio X Æ A X-II, detto X. Musk nel suo monologo aveva scherzato sul nome dato al figlio avuto con Grimes: "X A-12. Si pronuncia 'gatto che corre sulla tastiera'". L'imprenditore, insieme alla compagna, infatti, inizialmente aveva scelto un nome leggermente diverso per il figlio: X Æ A-12, che poi è stato trasformato in X AE A-XII, perché la California non accetta né numeri né simboli nei nomi dei bambini.

A dicembre del 2021 la coppia ha accolto la seconda figlia Exa Dark Sideræl, detta Y, avuta con maternità surrogata. A settembre del 2023 Elon Musk e Grimes hanno rivelato di avere un terzo figlio Techno Mechanicus, soprannominato Tau.

A novembre del 2021 - prima quindi della nascita della seconda figlia con Grimes - Elon Musk ha accolto due figli con la compagna Shivon Zilis: i gemelli Strider e Azure. A cui ora si è aggiunto un terzo fratellino o una terza sorellina, visto che non è stato ancora svelato il sesso e il nome dell'ultimo figlio dell'imprenditore.