Asia Argento ricorda Anthony Bourdain: "Ti amerò per sempre"

Asia Argento ha ricordato con un toccante messaggio sui social il compagno Anthony Bourdain, che si è tolto la vita il 28 settembre del 2022.

"Ti amerò per sempre. La vita va avanti, ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo", ha scritto su Instagram, pubblicando alcuni scatti con lo chef.

Asia Argento a Verissimo: "Mi sono sentita in colpa anche io per il suicidio di Anthony"

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva ricordato il compagno: "Fin dall'inizio sono stata accusata di non averlo aiutato abbastanza, perché c'era stato un tradimento da parte sua e invece noi eravamo una coppia aperta. Il suicidio è un evento insondabile e quindi si cerca sempre un colpevole. Quando un personaggio come lui si toglie la vita, è un'occasione mancata. Mi sono incolpata anche io di questo, quindi, quando lo hanno fatto gli altri, hanno trovato un terreno fertile".

“Lui soffriva di depressione e probabilmente era bipolare. Non prendeva le medicine e non aveva il coraggio di affrontare l'argomento. Tutti noi conosciamo qualcuno in questa situazione che non cerca aiuto, ma io non avevo capito che stava affrontando questa tragedia. Mi hanno salvato i miei figli e il pensiero che qualcosa rinasce sempre e che nella vita ci sono tante cose a cui ci possiamo aggrappare", aveva aggiunto Asia Argento.