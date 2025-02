Francesca Michielin compie 30 anni e si dedica una poesia di Umberto Fiori

Il 25 febbraio Francesca Michielin compie 30 anni. Un giorno importante che la cantautrice festeggia condividendo nelle storie Instagram una poesia di Umberto Fiori, il cui titolo è Volo. Questo il testo: "Certe sere d'estate, quando la tavola è apparecchiata di fuori e appena buio l'aria diventa elettrica, sa di terra e di temporale, capita di sentire sui capelli e sulle orecchie due, tre carezze leggere. La tovaglia è già nera di formiconi con le ali. Stringe lo stomaco vederli -ancora presi dalla smania del loro volo- nuotare in un bicchiere, spasimare sull'uva. Così cadevo io verso i trent'anni dalle nuvole in mezzo alla gente vera".

Francesca Michielin ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo pochi giorni prima del suo compleanno, la cantautrice ha parlato della sua spontaneità: "Sono sempre stata così, però devo dire che mi sto lasciando andare. Adesso tra qualche giorno compio 30 anni e sento che è come se stessi diventando sempre più libera di essere quella che voglio. Voglio recuperare un po' di leggerezza".

Sempre a Verissimo, Francesca Michielin è tornata sul problema di salute a causa del quale ha avuto paura di non poter più cantare. " Volevo tornare a fare musica, volevo tornare a sentirmi forte e viva e avevo sempre questo corpo che mi tirava verso il basso. A volte non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto per quanto dolore avevo", ha raccontato l'artista, che ha aggiunto: "Per me essere andata a Sanremo quest'anno era importante, al netto della classifica, al netto di tutto. Per sentirmi di nuovo viva sul palco".