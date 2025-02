Dal suo primo esordio nel mondo della musica non ha mai smesso di regalare forti emozioni. Non perdete l’intervista di Francesca Michielin a Verissimo sabato 22 febbraio alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Bassano del Grappa nel 1995, Francesca Michielin si è appassionata alla musica sin da bambina, iniziando a studiare prima pianoforte e poi a suonare il basso. Le sue prime esperienze come cantante risalgono al coro della parrocchia.

La notorietà è arrivata nel 2011 dopo la vittoria della quinta edizione di X Factor. Nel corso della sua carriera, Francesca Michielin si è classificata seconda al Festival di Sanremo nelle edizioni del 2016 e del 2021. Nel 2016 ha anche rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. Ha vinto quattro Music Awards ed è stata candidata ai David di Donatello e al Nastro d'argento.

Nel 2025 Francesca Michielin ha partecipato al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Fango in paradiso, classificatosi al 21esimo posto. Gli ultimi anni non sono stati semplici per la cantante che ha dovuto affrontare importanti problemi di salute. Ad agosto 2023, aveva annunciato infatti di doversi fermare per sottoporsi a un'operazione che poi ha spiegato essere stato un intervento di asportazione del rene.