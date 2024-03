Francesca Fioretti, la foto con la figlia Vittoria

"La mia compagna di vita": Francesca Fioretti dedica queste parole a sua figlia Vittoria. La modella pubblica sui social alcuni momenti della loro vacanza insieme, durante la quale hanno festeggiato l'ottavo compleanno della bambina.

Non è la prima volta che Francesca Fioretti condivide dolci momenti insieme alla figlia. Lo scorso ottobre aveva pubblicato foto e video di un'altra vacanza mamma e figlia, scrivendo: "Posti sicuri".

Vittoria è nata nel 2016 dalla storia d'amore di Francesca Fioretti e Davide Astori, scomparso nel 2018.

A Verissimo Francesca Fioretti aveva parlato dell'importanza che ha avuto la figlia nella sua rinascita dopo aver attraversato il grande dolore per la perdita del compagno. "Vivo per mia figlia, ma anche per me, perché alla mia età non è giusto che io sopravviva. La morte è una cosa naturale e se trasformi il vuoto in un posto sicuro dove vivere, allora ti salvi. Il dolore è ancora immenso, ma il suo colore è cambiato nel tempo", aveva detto Francesca Fioretti ospite nel 2021.

Francesca aveva raccontato del rapporto simbiotico con la figlia che, al momento del drammatico evento, aveva solo due anni: "All’inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la verità perché volevo costruire un rapporto di piena fiducia con lei. Non l’ho mai illusa, ovviamente, il racconto è diventato più complesso nel corso degli anni. Oggi Vittoria è una bambina felice e viviamo questa mancanza come una cosa normale nella nostra vita".