Francesca De André, l'intervista in 100 secondi

Francesca De André ha raccontato a Verissimo le gravi violenze subite dall’ex compagno Giorgio Tambellini, ora condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione: "Mi tirava addosso la candeggina, incendiava le cose e me le gettava addosso, mi picchiava con i guanti di lavoro per farmi più male".

Nel 2022 è avvenuta l'ultima aggressione che ha rischiato di essere fatale: "È successo tutto senza un motivo. Ero seduta sul divano, zitta a guardare la tv. Lui mi ha afferrato dai capelli, trascinata dietro al divano e ha iniziato a darmi calci e pugni. Io, appena prima di svenire, ho pensato: 'Questa volta non ce la faccio', anche perché lui minacciava di ammazzarmi".

Francesca è stata salvata dall'intervento di una vicina di casa e oggi si batte contro la violenza sulle donne: "Vorrei dire a ognuna di loro: 'So cosa si prova, ma dovete trovare la forza per uscirne'. Nel mio caso è partita per fortuna una denuncia d'ufficio, io neanche dopo quell'episodio avrei denunciato, ero convinta che potesse cambiare".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Francesca De André a Verissimo