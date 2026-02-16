Francesca Chillemi, la foto con la seconda figlia e il compagno Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi con la loro seconda figlia davanti a un dipinto | Instagram: @francescachillemi___

Francesca Chillemi condivide su Instagram un tenero momento di famiglia insieme alla seconda figlia e al compagno Eugenio Grimaldi. Nella foto pubblicata nelle storie, l'attrice tiene in braccio la bambina, che protende una manina verso il viso del papà.

Francesca Chillemi aveva annunciato ufficialmente la nascita della sua seconda figlia a gennaio 2026, condividendo sui social il primo scatto della neonata.: "Ai giorni nuovi", aveva scritto Francesca Chillemi, 40 anni, come didascalia di una serie di foto che includeva anche una della manina della sua seconda figlia, avuta con il compagno Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi, già mamma di Rania, avuta dalla relazione con Stefano Rosso, aveva annunciato lo scorso giugno di essere in attesa della seconda figlia, mostrando il pancione per la prima volta al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.

Qualche settimana dopo l’annuncio, aveva comunicato di dover osservare il riposo assoluto su consiglio dei medici a causa della sua gravidanza delicata. "Al momento, i medici mi hanno raccomandato di riposare il più possibile", aveva scritto nelle sue storie su Instagram.



Nel video sotto, la storia di Francesca Chillemi.