Francesca Chillemi: “Mi sono sentita in colpa per un amore disfunzionale”

L'attrice si racconta in un'intervista: "Volevo chiudere una storia non importante. Appena mi sono distaccata, lui ha iniziato a seguirmi"

Dalla difficile esperienza di un amore disfunzionale all'amore per la figlia Rania fino alla genitorialità insieme al compagno Stefano Rosso: Francesca Chillemi si è raccontata in un'intervista alla 27esima ora del Corriere della Sera.

Sul palcoscenico l'attrice porta uno spettacolo sulla violenza psicologica e fisica. A questo proposito dice: "Anche io ho sentito il senso di colpa per un amore disfunzionale che ho vissuto, ma non riuscivo nemmeno a parlarne".

Francesca Chillemi spiega: "Ero piccola, avrò avuto 17 anni, non stavo bene, volevo chiudere una storia non importante. Appena mi sono distaccata, lui ha iniziato a seguirmi. Me lo ritrovavo fuori scuola, avevo paura a entrare in classe da sola, quel ragazzo, quasi mio coetaneo, mi sorvegliava a vista".

"Vivevo in una situazione claustrofobica, lui non voleva concedermi l’allontanamento e io non ero libera di esercitare una mia scelta. Temevo di non trovare una soluzione per allontanarlo dalla mia vita, ma allo stesso tempo non volevo chiedere aiuto alle persone a cui volevo bene per non inglobarle in emozioni spiacevoli. All’inizio non mi ero accorta di quello che stava succedendo intorno e dentro di me. L’ho solo subito. Non avevo più un ruolo all’interno della relazione, esisteva soltanto lui, io mi sentivo sempre più piccola. C’è stato un ridimensionamento degli spazi", ricorda l'attrice.

Francesca Chillemi ha poi trovato la forza di reagire: "Non ho sopportato tanto, sono esplosa quasi subito, lui dopo un po’ ha allentato. Alla fine è scattato qualcosa dentro di me che mi ha dato la possibilità di prenderne le distanze. Oggi mi comporterei in modo diverso".

Oggi l'attrice, 38 anni, ha trovato la serenità accanto all'imprenditore Stefano Rosso, con cui ha avuto la figlia Rania, nata nel 2016.

Riguardo alla genitorialità, dice: "Non ci sono distinzioni di ruoli. Io e il mio compagno collaboriamo insieme. Siamo convinti che genitorialità e carriera possono coesistere. Nessuno dei due vuole dare un’immagine sbagliata a nostra figlia del dover rinunciare alle proprie passioni".

A sua figlia invece Francesca Chillemi vorrebbe insegnare "l’idea che lei da sola può bastarsi". "Cerco di insegnarle l’amore per se stessa. Se lei riesce a prendersi cura di sé, può riconoscere l’amore anche dell’altra persona e allontanarsi da chi non la rispetta. Nella vita si tende sempre a dare altre chance, ma le possibilità che diamo alle persone sbagliate le togliamo a noi stesse", afferma l'attrice.