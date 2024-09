Il 24 settembre 2024, Francesca Barra compie 46 anni. In attesa della mezzanotte del suo compleanno, la giornalista e conduttrice ha organizzato una grande festa in compagnia degli amici e di suo marito Claudio Santamaria.

Su Instagram, Francesca Barra condivide molti momenti della festa tra divertenti karaoke, balli scatenati e il momento della torta.

Tra le storie Instagram, Claudio Santamaria pubblica anche un romantico bacio con sua moglie.

Claudio Santamaria e Francesca Barra, il settimo anniversario di matrimonio

Il 21 luglio del 2024, Claudio Santamaria e Francesca Barra avevano festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio trascorrendo una giornata insieme sull'isola di Palmarola.

"C'è solo una domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole e insieme enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora – fortunatamente – sogniamo", era la dedica scritta da Barra.

Francesca Barra e Claudio Santamaria raccontano la loro storia a Verissimo

Ospiti a Verissimo nel febbraio del 2024, Francesca Barra e Claudio Santamaria avevano parlato della loro storia d'amore, iniziata nel 2017, coronata nel 2018 dal matrimonio e nel 2022 dalla nascita della figlia Atena.

"Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo", aveva confessato l'attore.