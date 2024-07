Su Instagram, la giornalista condivide alcune foto e un dolce messaggio rivolto al figlio Renato per il suo 18esimo compleanno

Francesca Barra con il figlio Renato

Francesca Barra dedica un dolce messaggio a suo figlio maggiore, Renato, che ha compiuto 18 anni.

Sul suo profilo Instagram, la giornalista e conduttrice ha condiviso alcuni scatti che ritraggono mamma e figlio insieme in diversi momenti della loro vita.

"Auguri a mio figlio Renatino che oggi compie diciotto anni. Mentre corre in quel dedalo che è il mondo, sagace e indipendente com’era da bambino, le mie braccia saranno sempre tese come in questo abbraccio", scrive Francesca Barra nella didascalia del post.

"Fra tutti i pensieri di madre c’è una dolce certezza. Sono felice di avergli dato il salvagente più prezioso: fratelli e dunque alleati. Tutto sommato potrò brindare anche io, questa sera, alla vita! Siete la somma dei miei giorni felici", aggiunge la conduttrice parlando dei fratelli e delle sorelle di Renato.

Francesca Barra ha accolto Renato nel 2006 insieme all’ex marito Marcello Molfino, sposato nel 2005 e con il quale si è separata nel 2016.

Francesca Barra e Claudio Santamaria raccontano la loro storia a Verissimo

Ospiti a Verissimo nel febbraio del 2024, Francesca Barra e Claudio Santamaria avevano parlato della loro storia d'amore, iniziata nel 2017, coronata nel 2018 dal matrimonio e nel 2022 dalla nascita della figlia Atena.

"Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo", afferma Claudio Santamaria. Riguardo la crisi del settimo anno, la coppia afferma: "Noi abbiamo la felicità del settimo anno".