Francesca Barra e Claudio Santamaria ospiti a Verissimo

Complici in amore e non solo: Francesca Barra e Claudio Santamaria saranno ospiti a Verissimo sabato 24 febbraio.

Insieme dal 2017, Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati prima negli Stati Uniti e poi a Policoro, in Basilicata, nel 2018. Nel 2022 sono diventati genitori di Atena.

La giornalista, 45 anni, è anche mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, nati dal matrimonio con Marcello Molfino, terminato nel 2016. L'attore, 49 anni, invece è anche papà di Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi.

Dopo sette anni insieme, Francesca Barra e Claudio Santamaria sono sempre più complici. Di recente, la giornalista ha dedicato sui social bellissime parole all'attore: " Da quando ci sei non esiste più il silenzio nella mia vita. L’hai riempito regalandomi contenuti appassionati. Tu sei il migliore amico che una moglie possa trovare in un marito [...]. Tu mi hai regalato tempo, io ti nutro come so, come ho imparato dalle mie esperienze, dai miei 'mai più'. Tu mi hai insegnato a perdonarmi, a mollare. Collabori ogni giorno per il lieto fine dunque grazie oggi e sempre".