Forbidden Fruit, Yildiz annuncia: "Mia sorella Zeynep e Dundar hanno deciso di sposarsi"

"Zeynep e Dundar hanno deciso di sposarsi": con queste parole Yildiz annuncia davanti ad Alihan il fidanzamento della sorella, che per l'occasione riceve in regalo dal fidanzato un anello. Alihan, visibilmente spiazzato, chiede a Zeynep di replicare. E lei risponde: "Finalmente sto con un uomo che mi ama e che me lo dimostra giorno dopo giorno. Non potrei essere più felice di così". È l'anticipazione esclusiva di Forbidden Fruit mostrata a Verissimo.



A Verissimo, Sevda Erginci, l'attrice che interpreta proprio Zeynep, ha parlato della sua esperienza sul set di Forbidden Fruit: "Io sono stata sul set per i primi due anni per poi uscire di scena e tornare nell'ultima stagione. Ho fatto tre anni in tutto. Per me tornare sul set dopo così tanto tempo è stato come tornare a casa. Il legame che si era creato sul set non era qualcosa che si trova facilmente, eravamo davvero una famiglia".