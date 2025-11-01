"Kemal che ci fai in camera mia? Esci subito da qui": inizia così l'anticipazione esclusiva di Forbidden Fruit mostrata a Verissimo.

A pronunciare le parole è Yildiz, che viene incalzata dall'uomo sul suo rapporto con il personal trainer. "Non hai il diritto di chiedermelo. Vai da quell'ubriacona di Zehra che ti starà cercando. Per farmi un dispetto ti sei sposato con lei. Vedere la mia felicità sarà la tua punizione", replica Yildiz. "Non sei affatto felice", risponde Kemal convinto che Yildiz sia ancora innamorata di lui.

I due però vengono scoperti nella loro conversazione da Lila. Yildiz si giustifica con una scusa e cerca di rassicurare Lila circa la natura dell'incontro con Kemal. L'avrà convinta?



Ospite a Verissimo l'attrice Eda Ece ha parlato del suo personaggio di Yildiz: "La amo molto. È un personaggio divertente che trasmette energia positiva alle persone che la guardano. Me l'hanno sempre fatto notare gli spettatori e lo percepivo anche quando la interpretavo. Infatti se ero di cattivo umore o mi sentivo giù di morale andavo sul set a recitare la parte di Yildiz e tornavo a essere di buon umore. È un personaggio che mi divertiva, non mi sono mai stancata di recitare quella parte".