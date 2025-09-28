Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
28 settembre 2025

Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli, ma la vita non me l'ha permesso"

La commentatrice del Grande Fratello racconta a Verissimo di aver avuto due aborti spontanei che hanno infranto il suo sogno di diventare ancora mamma

Condividi:

Floriana Secondi parla a Verissimo dell'amore per il figlio Domiziano, nato nel 2008 dal matrimonio con Mirko Fantini. "Vorrei essere molto di più per lui. Si sarebbe meritato una madre migliore. Sono una mamma un po' ingombrante anche perché è il mio unico figlio", afferma la commentatrice del Grande Fratello. Floriana Secondi, 48 anni, non nega che avrebbe voluto diventare ancora mamma: "Avrei voluto altri cento figli, ma la vita non me l'ha permesso. Ci ho provato, ma ho avuto due aborti spontanei, che ho vissuto malissimo perché sono per la vita, sono contro l'aborto volontario, ma nel mio caso non è stata una mia scelta. Uno dei bambini che aspettavo sarebbe stato fratello carnale di Domiziano perché aspettavo un altro figlio dal suo stesso papà".

Leggi anche

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

AMORE

Selena Gomez ha sposato Benny Blanco

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale

Alessio Loparco: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale"

L'intervista

Alessio Loparco: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale"

Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"

Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"

Iva Zanicchi: "Quella volta che Pippo Baudo mi disse: 'Non andrai da nessuna parte con questa canzone'"

L'intervista

Iva Zanicchi: "Quella volta che Pippo Baudo mi disse: 'Non andrai da nessuna parte con questa canzone'"

La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo

La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo

Alessio Loparco: "Con i miei genitori non ci siamo mai compresi"

L'intervista

Alessio Loparco: "Con i miei genitori non ci siamo mai compresi"

Alessio Loparco chiarisce a Verissimo la sua verità dopo le dichiarazioni dei suoi genitori

Alessio Loparco chiarisce a Verissimo la sua verità dopo le dichiarazioni dei suoi genitori

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity