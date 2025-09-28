Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli, ma la vita non me l'ha permesso"
La commentatrice del Grande Fratello racconta a Verissimo di aver avuto due aborti spontanei che hanno infranto il suo sogno di diventare ancora mamma
Floriana Secondi parla a Verissimo dell'amore per il figlio Domiziano, nato nel 2008 dal matrimonio con Mirko Fantini. "Vorrei essere molto di più per lui. Si sarebbe meritato una madre migliore. Sono una mamma un po' ingombrante anche perché è il mio unico figlio", afferma la commentatrice del Grande Fratello. Floriana Secondi, 48 anni, non nega che avrebbe voluto diventare ancora mamma: "Avrei voluto altri cento figli, ma la vita non me l'ha permesso. Ci ho provato, ma ho avuto due aborti spontanei, che ho vissuto malissimo perché sono per la vita, sono contro l'aborto volontario, ma nel mio caso non è stata una mia scelta. Uno dei bambini che aspettavo sarebbe stato fratello carnale di Domiziano perché aspettavo un altro figlio dal suo stesso papà".
Leggi anche
AMORE
La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale
La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale
L'intervista
Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"
Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"
L'intervista
La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo
La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo