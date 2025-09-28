Floriana Secondi: "Avrei voluto altri figli, ma la vita non me l'ha permesso"

Floriana Secondi parla a Verissimo dell'amore per il figlio Domiziano, nato nel 2008 dal matrimonio con Mirko Fantini. "Vorrei essere molto di più per lui. Si sarebbe meritato una madre migliore. Sono una mamma un po' ingombrante anche perché è il mio unico figlio", afferma la commentatrice del Grande Fratello. Floriana Secondi, 48 anni, non nega che avrebbe voluto diventare ancora mamma: "Avrei voluto altri cento figli, ma la vita non me l'ha permesso. Ci ho provato, ma ho avuto due aborti spontanei, che ho vissuto malissimo perché sono per la vita, sono contro l'aborto volontario, ma nel mio caso non è stata una mia scelta. Uno dei bambini che aspettavo sarebbe stato fratello carnale di Domiziano perché aspettavo un altro figlio dal suo stesso papà".