Flavio Montrucchio compie 50 anni, la festa di compleanno con Alessia Mancini e i figli

Flavio Montrucchio compie 50 anni e sui social condivide alcuni momenti della festa organizzata per l'occasione. Nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, il conduttore si mostra mentre canta e balla in compagnia di amici, parenti e dei figli, fino al brano dedicato alla moglie Alessia Mancini, Rose Rosse di Massimo Ranieri. "Prima dedica dal mio cinquantenne", scrive la showgirl a corredo del video. Mentre Flavio Montrucchio, a corredo di uno scatto con la torta, commenta: "50 anni. Sono tanti? Vabbè ma mica li ho fatti tutti insieme!! Uno alla volta".

La dedica di Alessia Mancini al marito

Alessia Mancini ha quindi voluto rendere omaggio ai 50 anni del marito Flavio Montrucchio con una toccante dedica. "Sei il viaggio più bello che potessi desiderare, l'amore con cui mi sveglio felice ogni mattina. Un'anima gentile, sensibile, autentica…", scrive la showgirl a corredo di una serie di scatti della festa di compleanno. Quindi prosegue: "Sei brillante, intelligente, ironico e, con la complicità del tempo, ancora più affascinante di quando ti ho conosciuto!!! Sei il mio oggi, il mio sempre, il mio posto sicuro. Ti sceglierei altre mille volte".

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la storia d'amore raccontata a Verissimo

Ospiti a Verissimo nel 2020, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio si erano soffermati sulla loro storia d'amore, parlando di un vero e proprio colpo di fulmine: "Mi sono innamorato subito, per me potevamo sposarci in quel momento. Infatti lo abbiamo fatto dopo poco tempo", aveva raccontato il conduttore. "Flavio era appena uscito dalla casa del Grande Fratello e avevo accompagnato mia cugina in una discoteca in cui era ospite, perché voleva vederlo. Poi l'ho visto ed è stato un colpo di fulmine", gli aveva fatto eco Alessia Mancini. La coppia si è unita in matrimonio nell'ottobre 2003: "Eravamo a Roma, in Piazza San Pietro; ho aspettato che fosse deserta, e lei mi ha detto subito sì", aveva detto Montrucchio ricordando la proposta. "Non ho avuto tentennamenti. Lo rifarei mille volte", aveva confermato la moglie, che insieme al conduttore il 10 aprile 2008 ha accolto la primogenita Mya, mentre l'8 aprile 2015 il secondo figlio Orlando. "Io e Flavio ci conosciamo da anni, stiamo insieme perché tra noi c'è amore e voglia di condividere la vita in coppia. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà: litighiamo, ma poi facciamo pace", aveva aggiunto ancora Alessia Mancini in un'altra intervista rilasciata a Verissimo nel 2022.