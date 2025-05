Flavio Briatore, lo scatto con i figli Leni e Nathan Falco

Flavio Briatore, noto imprenditore, ha condiviso sui social un tenero scatto insieme ai suoi due figli Leni, nata nel 2004 dalla relazione con la top model Heidi Klum, e Nathan Falco, avuto nel 2008 con Elisabetta Gregoraci. Nella didascalia, Briatore ha spiegato il motivo dell'incontro, scrivendo: "Leni e Nathan Falco al GP di Monaco".

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del rapporto tra il figlio Nathan Falco e la sorella Leni: "Nathan ha scoperto di avere una sorella quando era già grande, ma hanno un bel rapporto. Si cercano molto, si sentono spesso".

È stata proprio la showgirl a organizzare il primo incontro tra Nathan e Leni: "Un po' di tempo fa ho organizzato il loro primo incontro in Sardegna. Ne avevo parlato prima con Flavio. È stato molto bello ed emozionante".

Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del rapporto con l'ex marito Flavio Briatore, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la showgirl ha ripercorso gli inizi della sua carriera e ha anche raccontato di essere rimasta accanto a Briatore, per dieci giorni in ospedale, quando è stato male.

Nonostante il profondo legame tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, non sembra esserci l'ipotesi di un ritorno di fiamma. "Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi" ha dichiarato la showgirl. Un'ulteriore conferma dell'affettuoso rapporto tra i due.