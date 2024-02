Cena tra ex coinquilini per Fiordaliso, Mirko Brunetti, Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Stefano Miele. A pubblicare lo scatto della reunion è stata Fiordaliso. "E ci siamo detti tutto, punto. La zia sa", ha scritto la cantante come didascalia del post che la ritrae al ristorante insieme a Mirko, Vittorio, Angelica e Stefano, con cui ha condiviso il percorso al Grande Fratello.

"Quanto vi voglio bene": è il commento di Angelica Baraldi. Mirko Brunetti ha commentato invece con le emoji delle mani unite a formare un cuore.

Fiordaliso e Vittorio Menozzi a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Fiordaliso e Vittorio Menozzi avevano parlato della loro avventura al Gf e avevano anche espresso la loro opinione su un ipotetico vincitore. "Vinceranno o Perla o Beatrice Luzzi", aveva affermato Fiordaliso. "Io sono più convinto vinca Beatrice", aveva aggiunto Vittorio.

Angelica Baraldi a Verissimo

Angelica ospite a Verissimo insieme al fidanzato Riccardo Romagnoli - presente anche lui nella foto di Fiordaliso - aveva parlato della loro storia d'amore: "Riccardo è stato la più grande fortuna della mia vita: mi ha insegnato a darmi valore. Mi guardava e mi diceva: 'Tu non hai idea del valore che hai. Devi credere in te stessa perché se non ci credi tu non può farlo nessun altro'".

Mirko Brunetti a Verissimo

Ospite a Verissimo a dicembre del 2023, Mirko Brunetti aveva condiviso il dispiacere per essere uscito dalla Casa: "Non mi aspettavo di essere eliminato, mi è dispiaciuto, speravo di continuare il viaggio con i ragazzi con cui ho stretto un bellissimo rapporto".

Tornato a Verissimo a febbraio del 2024, Mirko Brunetti aveva parlato invece del ritorno con Perla Vatiero, che è ancora una concorrente del Grande Fratello: "È stata, è, e spero sarà una storia molto intensa in cui ci siamo dati tutto. Spero possa iniziare da capo, però con delle certezze che sono i sentimenti".