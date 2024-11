Fiordaliso, lo scatto con il nipotino: "Vita da nonna"

Fiordaliso pubblica su Instagram una tenera fotografia che la ritrae in un momento di relax in famiglia. "Vita da nonna", scrive la cantante, 68 anni, nella didascalia dello scatto in cui la si vede sul divano insieme al suo secondo nipotino, Cesare, nato lo scorso settembre. L'artista aveva annunciato che sarebbe diventata nonna bis ad agosto, scrivendo sui social: "Da metà settembre di nuovo nonna. Sono troppo felice".

Marina Fiordaliso è anche nonna di Rebecca Luna, di 12 anni, figlia del primogenito Sebastiano. Con lui, la cantante è diventata mamma per la prima volta a 15 anni, nel 1972. Dal secondo matrimonio con Paolo Tonoli, nel 1989, è nato poi il secondogenito Paolo Alberto.

Instagram: @fiordaliso_official

Ospite a Verissimo, Fiordaliso si era emozionata nel parlare della sua prima nipote, Rebecca Luna: "È speciale, è meravigliosa. Però è anche molto timida e molto riservata, non so quanti in classe sappiano che sua nonna è Fiordaliso". L'artista aveva anche confidato un suo sogno nel cassetto: "Quando mia nipote compirà 18 anni vorrei girare il mondo con lei: mi piacerebbe andare in Cina, in India, visitare insieme a lei posti che nemmeno io ho mai visto".