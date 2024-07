Filippo Magnini, la dedica alla figlia Mia: "Ascolterò i tuoi sogni"

Instagram @filomagno82

Filippo Magnini ha dedicato sui social dolci parole alla figlia Mia, tre anni, avuta a settembre del 2020 con la moglie Giorgia Palmas.

"Ascolterò i tuoi sogni e sarò lì al tuo fianco, sempre", ha scritto l'ex nuotatore, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto con la primogenita, e la moglie Giorgia Palmas ha commentato con alcune emoticon di faccine con occhi a cuore.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, l'amore per la famiglia condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas avevano parlato del loro matrimonio religioso e avevano condiviso l'amore per le figlie. "Ho ballato con Mia e Sofia il giorno del matrimonio. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note di La Bella e la Bestia. Con lei con il tempo si è creato un rapporto di figlia", aveva detto Filippo Magnini. "È stato il nostro matrimonio, ma anche quello della nostra famiglia", aveva aggiunto la coppia.