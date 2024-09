Filippo Bisciglia è ospite nello studio di Verissimo per raccontare la nuova edizione di Temptation Island, in partenza martedì 10 settembre su Canale 5.

Sarà l'undicesima edizione condotta da Filippo Bisciglia che confessa a Silvia Toffanin di avere molti riti scaramantici durante la lavorazione e la visione del programma.

“Durante la visione della puntata dobbiamo essere solo io e Pamela. A cena ci deve essere sempre prosciutto e melone, ora a ottobre non so come faremo. Alle 21:12 scrivo a Maria De Filippi", racconta il conduttore che ogni anno porta sul set un piccolo portafortuna, "Ho sempre con me un accendino giallo, me lo deve comprare mamma prima di partire, è il mio portafortuna. Metto l’iniziale di mamma sull’accendino, lo utilizzo sempre quando vengono registrato. A fine Temptation viene consegnato alla mia truccatrice Francesca".

"Devi fare una puntata sulla tua scaramanzia", dichiara ironicamente Silvia Toffanin.