Filippa Lagerback condivide sui social una tenera dedica per la mamma Margaretha Lind, scomparsa lo scorso gennaio, in occasione della Festa della mamma che in Svezia - Paese d'origine della conduttrice - si è celebrata il 25 maggio. "Da piccola sarei andata nel boschetto vicino al lago per raccoglierti un mazzo di mughetti, con quel profumo unico, che parla di te - scrive Filippa Lagerback nella didascalia della foto ricordo che la ritrae insieme alla figlia Stella quando era bambina e alla madre - Mi sono sentita infinitamente piccola e terribilmente grande in questi mesi senza di te, difficile descriverlo. Ma so che mi continui ad accompagnare nella ricerca del bello, ogni giorno. Ti sento sussurrare, dai sorridi che mi rendi felice. Grazie mamma, ti amo. Ti amiamo".

A gennaio, a seguito della morte di Margaretha, la showgirl, 51 anni, ha condiviso sui social alcuni momenti insieme alla mamma, ex dottoressa, accompagnati dalle parole: "Mamma - 'e la mamma che fa' - continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza".

"E la mamma che fa" è un'espressione che Filippa Lagerback ha usato spesso sui social nel condividere alcuni momenti con la madre. Come il viaggio a Madrid compiuto nel 2023, dopo la festa per il 50esimo compleanno della showgirl a cui Margaretha era arrivata a sorpresa dalla Svezia.