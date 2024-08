Mostra del cinema, le star (già) a Venezia

Monica Bellucci, Tim Burton, Jenna Ortega, Angelina Jolie: il Festival di Venezia non è ancora iniziato ufficialmente ed è già una parata di star. La coppia del cinema, formata da Monica Bellucci e Tim Burton, è arrivata in Laguna per la proiezione di Beetlejuice Beetlejuice, film di apertura della 81esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica. Per Monica Bellucci e Tim Burton non è il primo evento cinematografico come coppia: il loro primo red carpet era stato alla Festa del Cinema di Roma e lo scorso luglio il regista, 66 anni, aveva accompagnato l'attrice, 59 anni, al Globo d'Oro.

Insieme a Tim Burton è arrivato a Venezia l'intero cast stellare del suo film: Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega. A Venezia Sigourney Weaver riceverà il Leone d'oro alla carriera. Valerio Mastandrea e Valeria Golino hanno posato davanti agli obiettivi dei fotografi in vista della proiezione di Nonostante che inaugura la sezione Orizzonti. Valeria Golino è anche nel cast del film Maria di Pablo Larraín incentrato sulla figura di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie, che ha già fatto la sua prima apparizione in Laguna. Nel video sopra, le star che sono già arrivate alla Mostra del cinema 2024