Festival di Cannes 2024, gli highlights della prima giornata

Si è aperto il Festival di Cannes 2024. Protagonista assoluta della prima giornata è stata Meryl Streep che ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera.

"Ero qui 35 anni fa, ero già madre di tre figli, mi avvicinavo ai 40 anni e pensavo che la mia carriera fosse finita. Non c’erano grandi aspettative all’epoca per un’attrice di quella età. La sola ragione per cui sono qui stasera sono i grandi artisti per cui ho lavorato", ha detto l'attrice ricevendo il premio, che le è stato consegnato da Juliette Binoche in lacrime: "Hai cambiato il modo in cui vediamo noi stesse".

Una delle star del red carpet invece è stato il Border collie Messi, tra i protagonisti di Anatomia di una caduta, pellicola vincitrice della Palma d'oro nel 2023.

A Cannes anche l'attore italiano Pierfrancesco Favino, tra i membri della giuria del Festival. Nel video sopra, il meglio della prima giornata del Festival di Cannes.