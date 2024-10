Festa dei nonni 2024, i racconti a Verissimo

Il 2 ottobre si celebra in Italia la festa dei nonni. Sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che hanno raccontato l'amore per i loro nipoti a Verissimo. Michelle Hunziker aveva raccontato a Silvia Toffanin l'estate trascorsa con il nipotino Cesare: "Un'estate inedita in famiglia e con il piccolo Cesare. È stato conteso da tutti. Ho già dormito sola con lui. Quando Aurora o Goffredo hanno bisogno, io ci sono".

"Virginia ha ormai tre anni. Parla, vuole avere sempre ragione, sa di essere la principessa di casa e un po' se ne approfitta. L'altro, Pietro, è buono. È un panetto di burro", aveva dichiarato Gerry Scotti a proposito dei suoi due nipotini. Anche Fiordaliso, diventata nonna per la seconda volta nel settembre del 2024, aveva parlato dell'amore per la sua prima nipote: "Il mio sogno è girare il mondo insieme a lei quando avrà compiuto 18 anni. Per questo mi tengo in forma". Nel video sopra, i nonni Vip parlano a Verissimo dell'amore per i nipoti.