Federico Nicotera chiarisce: "Io e Veronica Rimondi non siamo fidanzati"

L'ex tronista Federico Nicotera chiarisce sui social riguardo al video che aveva pubblicato insieme a Veronica Rimondi: "Non mi sono fidanzato"

Dopo il video pubblicato con Veronica Rimondi, Federico Nicotera è intervento sui social per chiarire: "Non mi sono fidanzato, io e Veronica non stiamo insieme, era semplicemente un bel momento di una bella serata passata tra amici".

"Quello che mi è piaciuto, oltre al video, è anche il messaggio condiviso da Veronica. Era semplicemente un bel video tra amici, con una bella frase", aggiunge l'ex tronista di Uomini e Donne, riferendosi alla didascalia del post di Veronica Rimondi che scrive: "Mi è stato detto: 'Veronica, vivi ogni singolo istante. Ridi, divertiti, piangi, emozionati. Vivi. Non si torna indietro. Goditi ogni momento. E ringrazia, sempre. Perché la vita è un dono, e devi essere grata per ogni singola cosa che hai e che ti viene donata'. E così sto facendo"

Federico Nicotera conclude: "Se mi fidanzerò lo dirò. Lo vedrete".

Nelle scorse ore, Federico Nicotera e Veronica Rimondi avevano pubblicato un video in cui apparivano molto complici.

Nel filmato, condiviso sui social, i due ex tronisti di Uomini e Donne cantano e ballano abbracciati sulle note di Tango, brano di Tananai, davanti a Castel Sant'Angelo di Roma.

"Mi emoziono, incredibile, se pazzesca": Federico Nicotera aveva commentato così il post. E nelle sue storie su Instagram aveva poi aggiunto: "Io non sono proprio un fan del Natale. Mi piace l'atmosfera di stare insieme, ma a Natale fatico un po' come periodo dell'anno. Vi auguro di trovare delle persone con cui condividere dei momenti che vi restano impressi, credo, per sempre. Alla fine uno va alla ricerca della felicità di chissà che cosa, delle cose materiali, però la felicità è condividere quei momenti con qualcuno di speciale che ti fa stare bene".

Veronica Rimondi e Federico Nicotera sono single, dopo la fine delle rispettive relazioni nate negli studi di Uomini e Donne.

A giugno. Federico Nicotera aveva annunciato la fine della storia con Carola Carpanelli. Ad agosto invece era stata Veronica Rimondi a parlare della rottura con Matteo Farnea.

Della frequentazione tra i due ex tronisti si parla già da diverse settimane, quando erano stati avvistati insieme in discoteca. Finora però i diretti interessati hanno sempre parlato solo di "amicizia".