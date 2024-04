Federico Lauri, l'intervista in 100 secondi

Federico Lauri, noto anche come Federico Fashion Style, è stato ospite a Verissimo durante la puntata in onda sabato 27 aprile su Canale 5 e qui ha avuto modo di rivivere la recente aggressione subita in treno, ma anche il momento di difficoltà che sta vivendo in attesa della decisione definitiva del giudice sull'affidamento della figlia. "Mi faccio vedere sorridente e brillante, ma dietro ho una grande sofferenza - afferma l'hair stylist 34enne - Io non so cosa rispondere a mia figlia quando mi chiede perché non può venire con me a Milano o a Napoli. Al posto della mamma sarei andato contro quello che dice il giudice perché sono un bravo papà e lei lo sa". "Io ho la sveglia nel cellulare per chiamare mia figlia alle 8 di mattina e alle 8 di sera, perché la mia ex compagna si attiene al provvedimento provvisorio del giudice", ha rivelato Federico Lauri a Silvia Toffanin. Quindi, in merito all'ex compagna, ha spiegato: "Io volevo un rapporto sereno con lei, ma purtroppo questa è una separazione legata solo a un aspetto economico, perché se dessi quello che lei vorrebbe sarei la persona più buona del mondo". Durante l'intervista a Verissimo, Federico Lauri è tornato anche sulla recente aggressione omofoba, spiegando di essere stato attaccato, prima verbalmente e poi anche fisicamente, mentre chiedeva informazioni a un capotreno. "Ero in viaggio per lavoro verso Napoli e sono uscito dal salottino per chiedere informazioni al capotreno - è la ricostruzione dell'hair stylist - Quando mi sono voltato c'era questo mostro che mi riprendeva con il cellulare. Gli ho chiesto di evitare, ma ha iniziato a insultarmi, così mi sono rivolto allo stesso capotreno". Quindi aggiunge: "Mi ha dato un pugno in faccia davanti a tutti. Io mi sono spostato e mi ha sbattuto con la mano contro il vetro. Poi non ho capito niente, perché mi girava la testa".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Federico Lauri