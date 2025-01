Federico Gregucci condivide le foto del primo viaggio in metro della figlia Arya

Federico Gregucci pubblica gli scatti del primo viaggio in metro della figlia

Federico Gregucci con la figlia Arya

Federico Gregucci ha postato su Instagram un carosello di foto del primo viaggio in metropolitana della figlia Arya. “Papi ma davvero prendiamo il treno sotto terra? Prima corsa in metro per Arya”, è la didascalia che accompagna la dolce raccolta di scatti che immortala il padre e la figlia insieme. Didascalia che termina con un cuore rosso.

Arya è nata nel 2020 dall’amore tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese, ex vincitrice di Miss Italia nel 2014. La storia d’amore tra i due risale al 2016 ed è nata nello studio di Uomini e Donne. La coppia si è poi trasferita negli Stati Uniti, a Miami. Nel 2019 è convolata a nozze e nel 2023 è nato il secondogenito Christian.

A Verissimo Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno parlato proprio della loro famiglia, raccontando anche come si sono conosciuti. “È stato un colpo di fulmine”, ha spiegato la modella, “la prima volta che l’ho visto ricordo questo sguardo buono, perché Fede è proprio buono”. E Federico Gregucci ha confermato: “Infatti il percorso (ndr. a Uomini e donne) non è durato tantissimo, dopo un mese e mezzo siamo usciti e siamo andati subito a convivere”.

I piccoli Arya e Christian con i genitori a Verissimo

A Verissimo la coppia è stata raggiunta anche da Arya e Christian. Proprio a loro la mamma Clarissa Marchese ha voluto rivolgere un augurio speciale: “Spero che possano crescere insieme nella serenità e nell’amore”.