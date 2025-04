Federico Gregucci, la dedica d'amore per il compleanno di Clarissa Marchese

Federico Gregucci, 36 anni ad agosto, condivide sui social dei teneri auguri per il 31esimo compleanno della moglie Clarissa Marchese.

"Tanti auguri alla mia metà! - scrive l'ex calciatore sulle storie del suo profilo Instagram - Ci siamo conosciuti che eravamo due ragazzini e ora mi ritrovo a condividere la vita con la donna, mamma e moglie migliore che mi potesse capitare. Grazie per quello che sei. Ti amo".

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la famiglia al completo ospite a Verissimo

La storia d’amore tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese nasce nel 2016 nello studio di Uomini e Donne. La coppia si è poi trasferita negli Stati Uniti, a Miami. Nel 2019 è convolata a nozze, nel 2020 dà il benvenuto alla primogenita Arya e, tre anni dopo, a Christian. La famiglia al completo era stata ospite di Verissimo e in quell'occasione la coppia aveva parlato dei propri sogni per il futuro. "Io voglio la serenità, Silvia nient'altro", aveva spiegato la modella, "per me e soprattutto per loro. È un momento in cui ho tutto, non ci manca niente".