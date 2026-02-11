Federico Gregucci e Clarissa Marchese, lo scatto del matrimonio segreto negli Stati Uniti

Federico Gregucci, 36 anni, condivide sui social uno scatto del matrimonio segreto, celebrato negli Stati Uniti, con l'ex Miss Italia Clarissa Marchese, 31 anni.
L’ex calciatore pubblica su Instagram un carosello di foto del 2016 e l’ultima mostra la coppia nel giorno del loro matrimonio in America. "Scarichi le foto ritrovate nella macchina fotografica del 2016! Spoiler nell’ultima foto il nostro matrimonio segreto negli Stati Uniti", è la didascalia a corredo del post.
Ospiti a Verissimo a ottobre del 2024, la coppia aveva raccontato per la prima volta di essersi sposata negli Stati Uniti, prima di celebrare la cerimonia ufficiale in Italia il 30 maggio 2019. "Ci siamo sposati da soli, con due amici. È stato difficile perché non avevamo i familiari vicini e noi siamo molto legati alle nostre famiglie, però era un momento in cui noi due ci bastavamo", avevano spiegato.
La storia d’amore tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese è nata nel 2016 nello studio di Uomini e Donne. La coppia si è poi trasferita negli Stati Uniti, a Miami. Nel 2020, Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno dato il benvenuto alla primogenita Arya e, tre anni dopo, al piccolo Christian. La famiglia al completo era stata ospite a Verissimo e, in quell'occasione, la coppia aveva parlato dei propri sogni per il futuro. "Io voglio la serenità, per me e soprattutto per loro. È un momento in cui ho tutto, non ci manca niente", aveva spiegato l'ex Miss Italia.