Federico Gregucci e Clarissa Marchese, lo scatto del matrimonio segreto negli Stati Uniti

Federico Gregucci e Clarissa Marchese | Instagram: @fede_greg

Ospiti a Verissimo a ottobre del 2024, la coppia aveva raccontato per la prima volta di essersi sposata negli Stati Uniti, prima di celebrare la cerimonia ufficiale in Italia il 30 maggio 2019. " Ci siamo sposati da soli, con due amici. È stato difficile perché non avevamo i familiari vicini e noi siamo molto legati alle nostre famiglie, però era un momento in cui noi due ci bastavamo ", avevano spiegato.

Federico Gregucci e Clarissa Marchese, la storia d'amore

La storia d’amore tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese è nata nel 2016 nello studio di Uomini e Donne. La coppia si è poi trasferita negli Stati Uniti, a Miami. Nel 2020, Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno dato il benvenuto alla primogenita Arya e, tre anni dopo, al piccolo Christian. La famiglia al completo era stata ospite a Verissimo e, in quell'occasione, la coppia aveva parlato dei propri sogni per il futuro. "Io voglio la serenità, per me e soprattutto per loro. È un momento in cui ho tutto, non ci manca niente", aveva spiegato l'ex Miss Italia.