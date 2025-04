Federico Cesari è diventato papà. L'attore ha annunciato sui social la nascita del primo figlio con la compagna Camilla. " Imparando qualcosa sull'amore", ha scritto Federico Cesari, 28 anni, pubblicando lo scatto delle loro tre mani intrecciate.

Il fiocco e il fiore rosa che accompagnano il post, ricondiviso nelle storie Instagram da Camilla, lascerebbero intendere che sia nata una femminuccia.

Chi è Federico Cesari

Nato a Roma nel 1997, Federico Cesari ha esordito nella serie televisiva I Cesaroni nel ruolo di Andy. Ha preso parte anche a La cena per farli conoscere e a Il figlio più piccolo di Pupi Avati. È diventato noto nel 2018 grazie a Skam Italia. Nel 2021, Federico Cesari ha recitato nella serie di Canale 5 Buongiorno, mamma!. Ed è il protagonista della serie di successo Tutto chiede salvezza. Nel 2023 ha preso parte al film L'ultima volta che siamo stati bambini. Ha vinto ai Nastri d’Argento il Premio Biraghi-Serie, insieme a Fotinì Peluso, per Tutto chiede salvezza. E nella stessa occasione ha vinto anche il Premio Persol come "giovane promessa". Sempre per Tutto chiede salvezza ha ricevuto il David Rivelazioni italiane 2024.

Nel 2023, Federico Cesari si è laureato in Medicina, portando avanti gli studi parallelamente alla carriera da attore.