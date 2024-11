"Oggi con te se ne va una parte di me e di tutti noi", scrive il calciatore sui social per annunciare la scomparsa del cane Spike

"Ciao amore mio, erano dieci anni che mi accompagnavi, mi hai visto crescere e sei cresciuto con me e con noi".

Federico Bernardeschi dedica sui social un lungo post all'amato cane Spike, scomparso all'età di dieci anni. Sul suo profilo Instagram, il calciatore condivide diverse foto per ricordare con grande affetto il suo amico a quattro zampe: "Hai visto la nostra famiglia crearsi e tu sei stato il primo a farne parte, ci hai seguito ovunque, hai visto le nostre bambine nascere e le hai viste crescere, donandogli tutto il tuo amore".

Tra gli scatti pubblicati, alcune foto del cane insieme alle due figlie di Federico e Veronica Ciardi. "Sono grato e onorato di averti avuto al mio e al nostro fianco, non potevo chiedere e ricevere di meglio per me e per la mia famiglia, mi sento benedetto in questo. Oggi con te se ne va una parte di me e di tutti noi", scrive il calciatore nella didascalia del post.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, l'amore per le figlie a Verissimo

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, legati dal 2016, sono convolati a nozze a luglio del 2021 e sono genitori di Lena, 3 anni, e di Deva, 5 anni.

Ospiti nello studio di Verissimo, la coppia aveva condiviso l'amore per le figlie. "Deva è molto simile a me: è emotiva, ha un carattere particolare, non si avvicina a tutti, cerca di studiare un po' la situazione, mentre Lena è un terremoto come Federico, ma è anche un'attrice nata", aveva raccontato Veronica. La coppia aveva parlato anche della loro relazione e del loro matrimonio. A proposito dell'inizio del loro amore, l’attrice aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti per caso tramite amici in comune, poi abbiamo cominciato a scriverci e a raccontarci. Mi sono innamorata della sua anima".