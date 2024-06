Federica Pellegrini, tutte le volte che è stata ospite a Verissimo

Dalla straordinaria carriera nel nuoto fino all'amore per Matteo Giunta e alla nascita della loro bambina: la storia di Federica Pellegrini raccontata negli anni a Verissimo

Dalla sua straordinaria carriera fino alla nuova vita, lontana dal nuoto agonistico e illuminata dall'amore del marito Matteo Giunta e dal sorriso della loro bambina: Federica Pellegrini negli anni si è raccontata spesso a Verissimo.

Nel corso della sua ultima intervista insieme al marito, ha condiviso la gioia di essere diventata mamma. Nel 2023 ha mostrato a Verissimo il pancione. Nel 2022 ha condiviso prima le emozioni della proposta di matrimonio e poi ha mostrato le immagini del grande giorno.

Nel 2021, ha parlato per la prima volta dell'amore per Matteo Giunta. Nel 2017 ha condiviso la gioia per l'Oro ai Mondiali di Budapest. Nel 2016 ha rivelato di sognare la famiglia. Nel 2013 ha raccontato di aver sofferto di attacchi di ansia e di essere riuscita a superarli con l'aiuto di un mental coach.

Nel video sopra, tutte le volte che Federica Pellegrini è stata ospite a Verissimo.