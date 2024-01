Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori. Dopo una lunga attesa e "due giorni complicati", come spiegato dalla coppia sui social, mercoledì 3 gennaio 2024 è nata Matilde. "Finalmente sei arrivata!!!" ha commentato Matteo Giunta a corredo di un selfie insieme alla moglie e alla bimba, per poi ringraziare "gli angeli" che hanno seguito la coppia durante la gravidanza.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dal primo incontro all’attesa della figlia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono uniti sentimentalmente dal 2019. Per i primi tempi i due hanno mantenuta segreta la loro relazione, per poi uscire allo scoperto al termine delle gare di nuoto disputate dalla campionessa alle Olimpiadi di Tokyo 2021. "È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro", aveva dichiarato Fderica Pellegrini rivolgendosi proprio a Matteo Giunta. "Se non ci fosse stato lui avrei smesso di nuotare molti anni fa perché per andare avanti hai sempre bisogno di un sostegno che ti dia la forza che non hai", ribadirà più avanti in un'intervista rilasciata a Verissimo. A ottobre dello stesso anno per la Divina del nuoto era arrivata la proposta di matrimonio. "Io e te per sempre e tutto il mondo fuori", scriveva Federica Pellegrini sui social a corredo di un selfie in cui mostrava l'anello al dito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono quindi convolati a nozze a Venezia ad agosto 2022 e, ospiti a Verissimo, avevano mostrato le immagini del loro matrimonio. "È stato molto emozionante - avevano raccontato a Silvia Toffanin - Nella nostra vita siamo abituati a vivere situazioni di forte stress, ma questo è stato totalmente nuovo, qualcosa a cui non sei preparato".

"Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso", aveva aggiunto la campionessa.

"Io ho voluto vivermi quel momento con naturalezza, senza fermare l'emozione. Quando l'ho vista arrivare con l'abito bianco, è stato un colpo al cuore. Poi vederla emozionata, mi ha emozionato ancora di più", le aveva fatto eco Matteo Giunta.

Nella stessa occasione, la coppia aveva anche condiviso il desiderio di diventare genitori: "Avere un bambino è sempre stato un nostro sogno. Ora è tutto in mano alla natura. Se Dio vorrà...". Lo scorso luglio, con un divertente video condiviso sui social, la coppia aveva così annunciato di aspettare il primo figlio. Esattamente nel giorno in cui, dopo 14 anni, aveva perso il suo record nei 200 stile libero, Federica Pellegrini si era infatti rivolta con ironia alla nuotatrice Mollie O’Callaghan, che le aveva portato via il titolo: "Gara fantastica Mollie O’Callaghan. La migliore degli ultimi 14 anni. Ma devo dirti qualcosa: ce lo riprenderemo", riferito al titolo e alla figlia, il cui sesso era stato svelato dalla madre della campionessa.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la gioia di diventare genitori condivisa a Verissimo

Ospiti lo scorso ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano condiviso la gioia di diventare genitori. "Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi. La nostra bambina per adesso la stiamo chiamando teneramente Meringa, un soprannome che ha scelto Matteo", aveva rivelato l'ex nuotatrice senza nascondere l'emozione, mentre il marito condivideva la speranza di non essere un padre "troppo protettivo". "Ho scoperto di essere incinta con classico test casalingo, ma è lui che è andato a vedere il risultato - aveva proseguito Federica Pellegrini - Quando Matteo è tornato aveva un sorriso a trecentosessanta denti. E quando la ginecologa ci ha detto che aspettavamo una femminuccia, ci siamo commossi entrambi. Non sarebbe cambiato niente se fosse stato un maschietto, ma so quanto una bambina possa influenzare l'equilibro psicofisico di un papà", aveva aggiunto la Divina, che aveva parlato anche della loro scelta di non annunciare subito la gravidanza. "Mi piacerebbe in acqua, ovviamente poi possono succedere tremila cose. Per esempio già fare l'epidurale non ti consente poi di fare il parto in acqua, quindi vedremo. Mi piacerebbe non tanto per tutto quello che è scientificamente provato sul parto in acqua, ma perché mi conosco in quell'ambiente, mi sento a mio agio", aveva aggiunto di recente la campionessa nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, in cui aveva raccontato che la data indicativa del parto era il 29 dicembre. "C'è solo una foto che può sintetizzare questo 2023…." - aveva scritto sui social in apertura del nuovo anno, condividendo la foto del marito con il test di gravidanza, ironizzando poi sul ritardo del parto rispetto alla data prevista - Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare".