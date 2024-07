Federica Pellegrini, le nuove foto con Matteo Giunta e la figlia Matilde

Federica Pellegrini con Matteo Giunta e la figlia (Instagram)

Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcuni scatti con la figlia Matilde, avuta a gennaio con Matto Giunta. "Troppo amore", ha scritto a corredo delle foto di famiglia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la gioia di essere genitori condivisa a Verissimo

Ospite con il marito Matteo Giunta, a Verissimo Federica Pellegrini aveva parlato della figlia.

A proposito della nascita della primogenita, aveva detto: "È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio. I giorni precedenti sono stati due giorni lunghi in cui avevo contrazioni dolorose. Dopo 48 ore non riuscivo neanche a reggermi in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo anche fatto l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere il battito irregolare a tratti, quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo".

Parlando, invece, dell'allattamento, Federica Pellegrini aveva raccontato: "È il nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile. Di notte io e Matteo ci svegliamo spesso. Siccome, quando mi sveglio, si sveglia tutta casa perché i cani iniziano ad abbaiare, mi seguono, abbiamo optato per questa soluzione: Matteo dorme di là e io in camera con Matilde".

"Quando Matilde sorride con mio marito è il momento più bello", aveva aggiunto Federica Pellegrini.