Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il dolce scatto con la figlia Matilde

Instagram @kikkafede88

Federica Pellegrini condivide sui social un dolce ritratto di famiglia.

Nello scatto, accompagnato da tanti cuori, la campionessa stringe a sé la figlia Matilde, avuta lo scorso 3 gennaio con Matteo Giunta, mentre l’allenatore le osserva attentamente e teneramente.

Di recente la coppia aveva celebrato il primo mese della figlia, dedicandole dolci parole sui social: "Un mese di te", aveva scritto Federica Pellegrini. "Grazie ad una mamma meravigliosa… non si può spiegare", aveva aggiunto il marito Matteo Giunta, condividendo anche una foto dei primi momenti vissuti in ospedale con la moglie e la loro piccola.

"2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata Matilde!", aveva scritto l’allenatore di nuoto annunciando sui social la nascita della primogenita avuta con Federica Pellegrini, che, tornata a casa dopo il parto, aveva pubblicato su Instagram una foto nella cameretta della primogenita circondata dai suoi quattro cani.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo: "Creare una famiglia era il nostro sogno"

Ospiti a ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano condiviso la gioia di diventare genitori.

"Allargare questa famiglia, appena creata, era un po' il nostro sogno. Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema durante la gravidanza e sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi", aveva raccontato l'ex nuotatrice.

"Anche io sono molto felice, ho il sorriso stampato sul viso da mesi. Non so come sarà la paternità, per ora posso solo immaginare. Credo che sarò un papà un po' geloso, spero di non essere troppo protettivo", le aveva fatto eco Matteo Giunta, in collegamento con lo studio.

Federica Pellegrini aveva raccontato a Silvia Toffanin anche il modo in cui aveva scoperto di di essere in dolce attesa: "Ho scoperto di essere incinta con un classico test casalingo, ma è lui che è andato a vedere il risultato, quando Matteo è tornato aveva un sorriso a trecentosessanta denti".

"E quando la ginecologa ci ha detto che aspettavamo una femminuccia, ci siamo commossi entrambi. Non sarebbe cambiato niente se fosse stato un maschietto, ma so quanto una bambina possa influenzare l'equilibro psicofisico di un papà", aveva aggiunto la campionessa.

Nel video sotto Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dal primo incontro alla prima figlia.