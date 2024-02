Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il primo mese della figlia Matilde

Instagram @kikkafede88

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato il primo mese della figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio, dedicandolo dolci parole sui social.

"Un mese di te", ha scritto la campionessa su Instagram aggiungendo due cuori a uno scatto della sua mano stretta a quella della figlia.

"Grazie ad una mamma meravigliosa…", ha commentato, aggiungendo un altro cuore, il marito Matteo Giunta, che ha poi rivolto parole di stima a tutte le mamme: "Complimenti a tutte le mamme, in questi mesi ho scoperto quanto sia difficile fare quello che fate. E non potremo mai ringraziarvi abbastanza!"

L’allenatore di nuoto ha poi pubblicato una foto dei primi momenti vissuti in ospedale con la moglie e la loro piccola, a corredo della quale ha scritto: "Non si può spiegare", e Federica Pellegrini ha aggiunto l’emoticon di un cuore.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la gioia di diventare genitori a Verissimo

Ospiti a ottobre a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano condiviso la gioia di diventare genitori.

"Ho scoperto di essere incinta con un classico test casalingo, ma è lui che è andato a vedere il risultato... quando Matteo è tornato aveva un sorriso a trecentosessanta denti. E quando la ginecologa ci ha detto che aspettavamo una femminuccia, ci siamo commossi entrambi. Non sarebbe cambiato niente se fosse stato un maschietto, ma so quanto una bambina possa influenzare l'equilibro psicofisico di un papà", aveva raccontato l'ex nuotatrice.

"Non so come sarà la paternità... per ora posso solo immaginarlo e ci stiamo godendo questi ultimi mesi. Arriverà una femminuccia e spero di non essere un padre troppo protettivo", le aveva fatto eco l'allenatore, in collegamento con lo studio.

"Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e durante la gravidanza sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi. La nostra bambina per adesso la stiamo chiamando teneramente Meringa, un soprannome che ha scelto Matteo", aveva aggiunto la Divina.

