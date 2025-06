Federica Pellegrini ringrazia i suoi genitori del supporto che le stanno dando nel crescere la figlia Matilde, nata a gennaio 2024 dall'amore con il marito Matteo Giunta. La campionessa condivide su Instagram tre tenere fotografie che ritraggono la piccola insieme ai nonni mentre stanno facendo il bagno in piscina. "'Quando tutti ti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni'. Mia figlia l'ha già capito - inizia con questa citazione la didascalia scelta da Federica Pellegrini a corredo degli scatti di famiglia - Grazie ai nonni di Matilde che mi accompagnano ovunque, che si prendono cura di te quando la mamma lavora, che ti viziano e ti dicono sempre di si anche se a volte provano a fare la voce grossa, che ti fanno mangiare il gelato e guardare i cartoni, si perché ormai sono i nonni di Matilde mica i 'miei' e io li amo tanto".

Ospiti a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano ricevuto uno speciale video messaggio da parte dei loro genitori. "Tutte le persone che mi dicevano 'vedrai, quando diventerai nonna sarà bellissimo' e io non ci credevo, invece, ragazzi, è la cosa più bella che mi avete donato, una cosa grande, un dono proprio", ha detto Cinzia, la madre della campionessa di nuoto, nella clip andata in onda in trasmissione.

Federica Pellegrini parla delle difficoltà della maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini ha parlato delle sfide della maternità: "Si attraversano diverse fasi. Non si nasce imparati. Ci sono state fasi più complicate e altre meno. Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti. È bello però vedere mia figlia diventare, giorno dopo giorno, indipendente". Per quanto riguarda la vita da mamma, la campionessa ha aggiunto: "Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all'altro ti cambiano le priorità. Oggi per me togliere del tempo a mia figlia è un peso grandissimo. Da quando è nata, lei è la mia priorità, ma è avvenuto tutto naturalmente".