Federica Pellegrini, le foto della figlia Matilde con nonna Cinzia

"Come cresci in fretta Matilde mia!", ha scritto la campionessa sui social a corredo di alcune foto della madre con la nipotina

Federica Pellegrini ha condiviso sui social alcuni scatti della figlia Matilde con la nonna Cinzia, mamma della campionessa. "Mezzo anno…di già! Come cresci Matilde Mia! Nonna power e gli animali”, ha scritto la Divina, diventata mamma lo scorso gennaio.

Era stata proprio Cinzia Leonello a confermare in un'intervista che la figlia aspettava una femminuccia: " È in arrivo una bambina. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l'ora", aveva detto la mamma della campionessa.

"Avevamo la consegna del silenzio, perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo Giunta ad annunciarlo, ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio", aveva aggiunto Cinzia Lionello.

Federica Pellegrini, la gioia di essere mamma condivisa a Verissimo

Ospite a Verissimo con il marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini aveva parlato della figlia.

A proposito della nascita della primogenita, aveva detto: "È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio. I giorni precedenti sono stati due giorni lunghi in cui avevo contrazioni dolorose. Dopo 48 ore non riuscivo neanche a reggermi in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo anche fatto l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere il battito irregolare a tratti, quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo".

Parlando, invece, dell'allattamento, Federica Pellegrini aveva raccontato: "È il nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile. Di notte io e Matteo ci svegliamo spesso. Siccome, quando mi sveglio, si sveglia tutta casa perché i cani iniziano ad abbaiare, mi seguono, abbiamo optato per questa soluzione: Matteo dorme di là e io in camera con Matilde".