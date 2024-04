Federica Pellegrini dice addio al suo gatto: "17 anni di vita insieme"

Instagram: @kikkafede88

Federica Pellegrini dà l'addio al suo gatto: "17 anni sono molti… raccontano una vita insieme", scrive sui social la campionessa di nuoto, condividendo alcune foto di alcuni momenti trascorsi insieme.

"Ci mancherai Piccolo Neve, avete fatto appena in tempo a conoscerti…", continua Pellegrini su Instagram, felice che la piccola Matilde, nata lo scorso gennaio, abbia fatto in tempo a conoscerlo. Poi, un pensiero anche alla gatta che l'ha lasciata 8 anni fa - a cui aveva anche dedicato un tatuaggio: "Salutaci Mafalda (stai attenta!!!)".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la nuova vita da genitori

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato a Verissimo la loro nuova vita da mamma e papà. "Come va tra di noi? Malissimo", ha affermato la coppia ironicamente. Riguardo alla loro nuova quotidianità, hanno detto: "Federica dorme con Matilde e io con i quattro cani". Federica Pellegrini sta allattando la bambina: "Di notte ci svegliamo spesso. Siccome, quando mi sveglio, si sveglia tutta la casa perché i cani iniziano ad abbaiare e ci seguono, abbiamo optato per questa soluzione: Matteo dorme di là e io in camera con Matilde".

Riguardo all'allattamento, la campionessa di nuoto ha spiegato: "È un momento tutto nostro. È come se ci collegassimo con un filo invisibile".