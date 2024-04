Federica Panicucci, il ricordo del papà: "Per sempre sarai"

"Sempre sarai. Buon compleanno papy", questa la dedica di Federica Panicucci per il padre, Edo, scomparso sette anni fa.

La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto del padre sorridente allo stadio.

Ospite a Verissimo, la donna aveva parlato della scomparsa del padre: "Passano gli anni, ma il tasto è sempre dolente, è andato via troppo presto". La conduttrice aveva raccontato dei suoi ultimi mesi di vita: "Io lo abbracciavo tantissimo, sapevo che sarebbe andato via dopo poco e quindi era come se volessi tenerlo con me. Ancora non ho elaborato la sua scomparsa. È stato così veloce".