Federica Nargi festeggia il compleanno del compagno Alessandro Matri, che mercoledì 19 agosto spegne 42 candeline. La showgirl ha condiviso su Instagram una serie di romantici scatti, in cui si vedono anche le loro due figlie Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019.



"Il viaggio più bello è quello della nostra vita, insieme a te e alle nostre figlie. Buon compleanno, amore mio.

Ti amo", scrive Federica Nargi sui social, a corredo delle immagini che in poche ore hanno raccolto centinaia di like e messaggi di auguri da amici e fan della coppia.



Federica Nargi, la storia d'amore con Alessandro Matri raccontata a Verissimo

Ospite a Verissimo nel febbraio 2025, Federica Nargi si era soffermata sulla storia d'amore che da diversi anni la lega ad Alessandro Matri. "Siamo cresciuti insieme. Quando ci siamo fidanzati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo sempre con le pinze", aveva spiegato la showgirl.



"Siamo molto diversi, ma anche molto uguali - aveva quindi proseguito -. Caratterialmente siamo diversi, ma poi abbiamo gli stessi valori: siamo molto legati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre".



Mentre di fronte all'idea del matrimonio, Federica Nargi aveva commentato: "Prima lo sognavo, lo vedevo come un traguardo, ma adesso no". Mentre di fronte all'eventualità di una terza gravidanza, aveva rivelato: "A me sarebbe piaciuto avere tre figli, ma poi torno a casa e capisco che va bene così. La genitorialità è un mix tra amore infinito e sopravvivenza".