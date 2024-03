Federica Cappelletti, il ricordo del marito Paolo Rossi

Federica Cappelletti ha ricordato con un post sui social il marito Paolo Rossi, scomparso a dicembre 2020 a causa di un tumore ai polmoni.

"Ricordi che fanno bene al cuore e all'anima", ha scritto su Instagram la giornalista e scrittrice, aggiungendo un cuore a uno scatto delle nozze con il calciatore, celebrate a luglio del 2010.

Federica Cappelletti parla a Verissimo della malattia del marito Paolo Rossi

Ospite a Verissimo, Federica Cappelletti aveva ricordato Paolo Rossi e aveva parlato dei problemi di salute del marito. "È iniziato tutto a marzo 2020, dopo che siamo tornati da un viaggio alle Maldive. Ho notato che Paolo era dimagrito molto. Siamo andati a fare degli accertamenti che ci hanno dato, purtroppo, il verdetto che mai avremmo voluto sentire. Ma non abbiamo mai perso la speranza, fino a un mese dalla morte abbiamo combattuto per cercare di vincere il nostro mondiale", aveva detto a Silvia Toffanin. "Lui aveva capito tutto, ma a un certo punto ho iniziato a raccontargli mezze verità, perché volevo vederlo sereno e positivo. Paolo non parlava molto, ma ogni tanto mi abbracciava e piangeva", aveva aggiunto la giornalista, che a febbraio del 2020 aveva rinnovato le promesse di matrimonio con il calciatore. Federica Cappelletti aveva parlato anche delle loro figlie Maria Vittoria (2010) e Sofia Elena (2012): "Nell'istante in cui il medico mi ha confermato che non c’era più niente da fare, ho voluto portarle a salutarlo. Paolo quando le ha viste si è illuminato e tutti e tre hanno capito che quella era l'ultima volta che si vedevano. Le bimbe sono delle guerriere, sono brave e sono molto orgogliosa di loro".