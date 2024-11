Fausto Leali si commuove per la lettera della moglie Germana Schena

A Verissimo la toccante lettera di Germana Schena per il marito Fausto Leali: "Mi sono innamorata dell'uomo che sei: umile, buono e tanto generoso. Di meglio non potevo meritare, sei il mio tutto"

Fausto Leali non ha trattenuto l'emozione a Verissimo, ascoltando le toccanti parole della moglie Germana Schena, a cui è legato da 24 anni, di cui 10 di matrimonio.

"Caro amore mio, non potevo certo mancare in una giornata così importante per te", scrive Germana nella lettera letta a Verissimo, riferendosi all'80esimo compleanno del marito. Parlando della loro storia d'amore: "Mi sono innamorata dell'uomo che sei: umile, buono e tanto generoso".

"Ammiro il padre che sei per i tuoi stupendi quattro figli. Grazie per aver accolto nella tua vita il mio piccolo Andrea, che conosci da quando è nato. Sta crescendo con noi ed è diventato parte della tua, e nostra, grande e bella famiglia", aggiunge Germana, riferendosi a Deborah e Samantha - le figlie che Fausto Leali ha avuto con l'ex compagna Milena Cantù - e a Francis Faustino e Lucrezia, che Fausto Leali ha avuto con l'ex moglie Claudia Cocomello - e riferendosi anche ad Andrea, il figlio che Germana ha avuto da una precedente relazione.

"Di meglio non potevo meritare, sei il mio tutto", conclude Germana Schena. Fausto Leali ha risposto commosso: "Stiamo molto bene insieme. Se discutiamo è per le stupidaggini, non c'è nulla che ormai ci potrà dividere, ne sono certo".