Fabio Fulco e Veronica Papa diventeranno genitori per la seconda volta. L'attore, 54 anni, ha annunciato sui social di aspettare un bambino con la moglie, 30 anni. "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra favola", scrive Fabio Fulco sui social pubblicando due scatti in cui la loro prima figlia, di quattro anni, bacia il pancione della mamma.

Legati dal 2019, Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori nel 2021 di Agnes. L'attore aveva annunciato la nascita della primogenita condividendo sui social la foto della statua di Madre Teresa di Calcutta - il cui nome di battesimo era Agnes Gonxha Bojaxhiu - con un neonato in braccio e le parole: "Oggi è il giorno più bello della mia vita".

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono sposati a marzo del 2023 con rito civile e a luglio dello stesso anno hanno celebrato il matrimonio religioso sulla Costiera Amalfitana, a Minori. Ora sono pronti ad allargare di nuovo la loro famiglia.