Eva Grimaldi ricorda la mamma a otto anni dalla scomparsa: "Ti prego stammi vicino"

Eva Grimaldi ricorda sui social la mamma Elvira a otto anni dalla sua scomparsa. "Dove sei...dove sei Mammina mia, non ti vedo...non ti sento... Ti prego stammi vicino perché ho bisogno di te", scrive l'attrice su Instagram, a corredo di un tenero scatto che la ritrae proprio insieme alla mamma. Quindi, aggiungendo anche un cuore rosso, prosegue: "Dopo otto anni ancora non mi rassegno alla tua mancanza... Ti amo".

Eva Grimaldi, il ricordo della mamma a Verissimo

Ospite a febbraio a Verissimo, Eva Grimaldi aveva condiviso il dolore per la mancanza della madre. "La perdita della mamma è un dolore indescrivibile, solo chi l'ha passato capisce cosa sto dicendo perché non si può paragonare a niente. E più passa il tempo, più c'è questo dolore, questa sofferenza, dentro", aveva raccontato, con la voce rotta dall'emozione. Quindi, l'attrice aveva aggiunto "Non riesco a vedere le foto, non riesco a sentire la sua voce. Ho il cellulare pieno di suoi video ma non riesco ad ascoltarli".