Esra Dermancıoğlu svela il suo uomo ideale

L'attrice turca, che interpreta Behice in Terra amara, parla a Verissimo dell'amore e descrive come deve essere il suo uomo ideale

Esra Dermancıoğlu, che interpreta Behice in Terra amara, descrive a Verissimo il suo uomo ideale: "Deve essere intelligente, avere senso dell'umorismo, deve essere anche bello e un po' palestrato, ma non tanto, deve avere occhi e mani belli". L'attrice afferma di essersi innamorata tre volte nella sua vita: la prima volta dell'italiano Lucio Barresi e poi di due uomini turchi, tra cui l'ex marito con cui ha avuto al figlia Refia. Esra Dermancıoğlu è single da più di due anni: "Sto bene da sola, ma non mi piace stare sola per tanto tempo".