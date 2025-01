Eros Ramazzotti, la foto con Pino Daniele e Massimo Troisi: "Ricordi indelebili"

Instagram: @ramazzotti_eros

Eros Ramazzotti condivide uno scatto su Instagram che lo ritrae insieme a Massimo Troisi e Pino Daniele. La foto in bianco e nero è accompagnata da una didascalia che recita: "Ricordi indelebili al fianco di due mostri sacri. Pino Daniele e Massimo Troisi".

Il legame tra Eros Ramazzotti e Pino Daniele nasce nel 1988, quando i due si incontrano a Parigi durante un tour promozionale. "Ci trovammo per caso a Parigi, tutti e due a fare promozione. Lui all’epoca per me era un mito, in concerto ero andato a vederlo più volte", raccontava Ramazzotti in un'intervista a Repubblica.

Eros Ramazzotti ha sempre parlato di Pino Daniele con grande affetto e rispetto. Lo descriveva come "un uomo di grande cuore, era buono, anche se con un carattere molto forte. Se gli piacevi ti dava tutto". Il loro legame si è trasformato in un "rapporto fraterno", un affetto che si è poi riflesso anche nelle loro famiglie.

Le figlie di Ramazzotti e Daniele, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, sono diventate amiche inseparabili. Aurora ha conosciuto il fidanzato Goffredo Cerza proprio grazie a Sara, a cui è stata vicina anche nel periodo più difficile, quando nel 2015 ha perso il papà.