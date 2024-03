Erkan Bektaş, chi è Abdulkadir di Terra amara

Scopriamo chi è l'attore turco, celebre per il ruolo di Abdulkadir nella soap opera Terra amara, che sarà a Verissimo nel weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo

Erkan Bektaş, l'attore turco che presta il volto ad Abdulkadir nella celebre soap opera Terra amara, sarà ospite a Verissimo nel weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo, dalle 16.30 su Canale 5.

Erkan Bektaş nasce l'11 marzo 1972 ad Ankara, in Turchia. Ha un fratello maggiore di nome Erdan e una sorella minore di nome Serap.

Dopo essersi laureato in recitazione all'Università di Ankara, Bektas fa i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, iniziando da varie interpretazioni a teatro. Nel 2003, fa il suo esordio nel piccolo schermo e nel 2021 viene scelto per il ruolo di Abdulkadir in Terra amara.

Erkan Bektaş è divorziato e ha un figlio di 15 anni di nome Umut Acar.

Nel video sopra, scopriamo chi è Abdulkadir di Terra amara.