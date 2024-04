Ergün Metin ed Erkan Bektaş ospiti: a Verissimo Vahap e Abdülkadir Keskin di Terra amara

Ergün Metin e Erkan Bektaş saranno ospiti a Verissimo sabato 13 e domenica 14 aprile. I due attori turchi sono noti al pubblico per l'interpretazione dei fratelli Vahap e Abdülkadir Keskin in Terra amara.

Erkan Bektaş è nato nel 1972 ad Ankara, in Turchia. Attore e doppiatore, dopo essersi laureato in recitazione all'Università di Ankara, Erkan Bektaş ha fatto i suoi primi passi a teatro. Nel 2003 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo e nel 2021 è stato scelto per il ruolo di Abdülkadir in Terra amara. Erkan Bektaş è divorziato e ha un figlio di 15 anni di nome Umut Acar.

Ergün Metin è nato nel 1985 a Malatya, in Turchia. È laureato in Belle Arti e in Recitazione all'Università Dokuz Eylül. Ha lavorato a teatro, al cinema e anche in tv. Ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Vahap in Terra amara.

In Terra amara Abdülkadir è un uomo pronto a tutto per vendicarsi degli Yaman perché Adnan - il padre di Demir - ha ucciso suo padre, suo zio e due cugini. Si fa aiutare nel suo piano dal fratello Vahap, che soffre di disturbi mentali e gli procura diversi guai.